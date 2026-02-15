Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Credo Technology Group Aktie 116145651 / KYG254571055

15.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Credo Technology Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Credo Technology Group
93.77 CHF -1.60%
Credo Technology Group wird voraussichtlich am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen, dass Credo Technology Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,911 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Credo Technology Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 384,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 185,04 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,06 USD, gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,28 Milliarden USD im Vergleich zu 436,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch