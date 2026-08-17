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Credo Technology Group Aktie 116145651 / KYG254571055

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17.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Credo Technology Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Credo Technology Group
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Credo Technology Group wird voraussichtlich am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Credo Technology Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 111,62 Prozent auf 472,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,15 USD im Vergleich zu 2,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 2,45 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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