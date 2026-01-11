Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Crane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crane wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,97 Prozent auf 571,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Crane noch 544,1 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,93 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,29 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

