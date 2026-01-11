Crane Holdings Aktie 125508787 / US2244081046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Crane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Crane wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,97 Prozent auf 571,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Crane noch 544,1 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,93 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,29 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Crane Holdings Co Registered Shs When Issued Ex-Distribution
|
06:21
|Erste Schätzungen: Crane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25