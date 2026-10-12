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Crane Holdings Aktie 125508787 / US2244081046

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Crane informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Crane Holdings
204.94 USD 1.43%
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Crane wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,81 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Crane 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 736,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 589,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,26 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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