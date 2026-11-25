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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Costco Wholesale legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Costco Wholesale wird sich voraussichtlich am 10.12.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 32 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,92 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Costco Wholesale 4,50 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 29 Analysten ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 74,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 67,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,82 USD, gegenüber 20,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 35 Analysten auf durchschnittlich 329,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 303,15 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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