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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CoStar Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CoStar Group
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CoStar Group wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass CoStar Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,337 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 13,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 945,0 Millionen USD gegenüber 833,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,75 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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