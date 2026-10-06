Corem Property Group AB Registered b Aktie 39919749 / SE0010714287
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Corem Property Group Registered B gibt voraussichtlich am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,045 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Corem Property Group Registered B einen Verlust von -0,320 SEK je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 796,9 Millionen SEK aus – eine Minderung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Corem Property Group Registered B einen Umsatz von 850,0 Millionen SEK eingefahren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,293 SEK je Aktie, gegenüber -2,770 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,47 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corem Property Group AB Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Ausblick: Corem Property Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.06.26
|Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Corem Property Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Corem Property Group AB Registered Shs -B-
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.