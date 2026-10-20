CoreCivic Aktie 34531967 / US21871N1019
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CoreCivic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CoreCivic wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 15,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 580,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CoreCivic für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 698,9 Millionen USD aus.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,48 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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