Erste Schätzungen: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Corebridge Financial wird voraussichtlich am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,23 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 355,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,37 Milliarden USD gegenüber 5,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,57 USD aus. Im Vorjahr waren -0,680 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 19,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch