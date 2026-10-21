Core Scientific Aktie 132430562 / US21874A1060
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Core Scientific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Core Scientific gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,037 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 142,69 Prozent auf 196,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Core Scientific noch 81,1 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -4,412 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,880 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 682,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 319,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Core Scientific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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