09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Core Main A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Core & Mai a
38.91 CHF -5.18%
Kaufen Verkaufen

Core Main A wird voraussichtlich am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,333 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Core Main A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Core Main A 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,59 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Core Main A 1,70 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 7,66 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch