Corby Spirit and Wine Aktie 22849370 / CA2183492073
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corby Spirit and Wine zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Corby Spirit and Wine wird voraussichtlich am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,250 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Corby Spirit and Wine 0,220 CAD je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 9,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 72,0 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 65,1 Millionen CAD aus.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 1,20 CAD je Aktie, gegenüber 0,960 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 265,6 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 246,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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