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Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 a Aktie 21620433 / US21240E1055

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 a
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Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A öffnet voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,520 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 979,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 785,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,72 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,882 USD, gegenüber -0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 3,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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