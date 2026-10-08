Consti Group Aktie 30755157 / FI4000178256
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Consti Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Consti Group lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,320 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Consti Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 EUR in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 91,7 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,880 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,860 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 331,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 336,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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