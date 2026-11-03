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03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Constellation Oil Services lässt sich voraussichtlich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Constellation Oil Services die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,133 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -12,890 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 192,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,40 Milliarden NOK erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,782 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -16,910 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 819,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 6,20 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Constellation Oil Services Holding S.A. Norwegian depository receipts Repr 1 Sh
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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