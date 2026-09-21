Erste Schätzungen: Constellation Brands A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Constellation Brands A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent auf 2,54 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,61 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 9,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch