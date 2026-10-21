Erste Schätzungen: Consensus Cloud Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Consensus Cloud Solutions wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,15 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Consensus Cloud Solutions im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 90,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,61 Prozent gesteigert.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 361,1 Millionen USD, gegenüber 349,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch