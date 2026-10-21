ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ConocoPhillips vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ConocoPhillips zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.
ConocoPhillips wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,38 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 23,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,56 Milliarden USD gegenüber 14,97 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 73,52 Milliarden USD, gegenüber 58,71 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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