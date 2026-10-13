Conmed Aktie 920278 / US2074101013
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Conmed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Conmed wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,00 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Conmed ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Conmed nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 336,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 338,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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