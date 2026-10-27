Erste Schätzungen: Concordia Financial Group, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Concordia Financial Group, präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 34,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Concordia Financial Group, noch ein Gewinn pro Aktie von 24,56 JPY in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 89,50 Milliarden JPY gegenüber 123,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 27,52 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 130,28 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 94,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 415,57 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 486,73 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch