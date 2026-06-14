Erste Schätzungen: Concentrix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Concentrix lädt voraussichtlich am 29.06.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.05.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Concentrix in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,47 Milliarden USD im Vergleich zu 2,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,71 USD aus. Im Vorjahr waren -20,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 10,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch