Erste Schätzungen: Concentrix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Concentrix veröffentlicht voraussichtlich am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,71 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 102,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,34 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Concentrix in dem im August abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD im Vergleich zu 2,48 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,97 USD im Vergleich zu -20,360 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 9,96 Milliarden USD, gegenüber 9,83 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch