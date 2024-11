Erste Schätzungen: Concentric AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Concentric AB lässt sich voraussichtlich am 29.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Concentric AB die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Concentric AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,35 SEK je Aktie gewesen.

Concentric AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 790,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 23,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,50 SEK, gegenüber 11,01 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 3,56 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,21 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch