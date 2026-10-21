Erste Schätzungen: Concentra Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Concentra Group präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,440 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Concentra Group 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 605,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Concentra Group 572,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD im Vergleich zu 1,30 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,35 Milliarden USD, gegenüber 2,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch