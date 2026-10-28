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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,326 BRL. Dies würde einem Zuwachs von 16,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 0,280 BRL je Aktie vermeldete.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,62 Milliarden BRL. Dementsprechend gehen die Experten bei Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,97 Milliarden BRL aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 BRL, gegenüber 1,71 BRL je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 39,03 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 42,75 Milliarden BRL generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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