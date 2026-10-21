Erste Schätzungen: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 31,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,318 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,90 Milliarden USD, gegenüber 6,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch