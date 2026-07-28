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Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP Aktie 1413348 / US20441A1025

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP
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Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD – ein Minus von 16,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) 1,58 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,421 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,090 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,06 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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