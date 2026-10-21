Commscope Aktie 22069586 / US20337X1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Commscope legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Commscope präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Commscope 0,390 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Commscope nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 350,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 78,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,63 Milliarden USD umgesetzt worden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,850 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 9,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,43 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Commscope Holding Co Inc
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Commscope legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Commscope stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Commscope mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Commscope gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Commscope Holding Co Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.