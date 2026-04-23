Erste Schätzungen: Commerzbank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Commerzbank öffnet voraussichtlich am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,734 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank noch 0,730 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,23 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 47,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 6,15 Milliarden EUR eingefahren.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,03 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,06 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 13,18 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 24,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch