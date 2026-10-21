Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Commerzbank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Commerzbank veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.
Commerzbank stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,782 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,520 EUR je Aktie eingefahren.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,30 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 45,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,13 EUR, gegenüber 2,06 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 13,32 Milliarden EUR im Vergleich zu 24,67 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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