Erste Schätzungen: Commercial Metals legt Quartalsergebnis vor

Commercial Metals stellt voraussichtlich am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Commercial Metals noch 1,35 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Commercial Metals in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,37 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,29 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch