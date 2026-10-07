Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Comcast verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Comcast wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,984 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Comcast in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 29,21 Milliarden USD im Vergleich zu 31,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,46 USD, gegenüber 5,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 120,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 123,71 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Comcast verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.