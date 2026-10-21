CombinedX AB Registered Shs Aktie 47357640 / SE0012065589
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CombinedX Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CombinedX Registered wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,191 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,210 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
CombinedX Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 4,38 SEK, gegenüber 1,99 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 826,9 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 947,7 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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