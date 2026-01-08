Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’457 -0.8%  Bitcoin 72’689 -2.5%  Dollar 0.7976 0.3%  Öl 60.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Adecco1213860Straumann117544866Kuros32581411
Top News
Anruf von einem Headhunter: Diese wichtigen Gegenfragen sollte man stellen
Dividendensatz vs. Dividendenrendite: Unterschiede und Bedeutung für Investoren
Oerlikon-Aktie: Schliessung eines Standorts in Italien
Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach
Suche...

Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Columbia Banking System informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Columbia Banking System
23.04 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

Columbia Banking System wird voraussichtlich am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Columbia Banking System im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,716 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 726,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Columbia Banking System für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 695,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,94 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,27 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?