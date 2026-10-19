Erste Schätzungen: Coloplast A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coloplast A-S (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,79 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,88 DKK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,39 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 25,40 DKK, gegenüber 16,13 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 28,86 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 27,87 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch