Erste Schätzungen: Colony Credit Real Estate gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Colony Credit Real Estate wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,150 USD je Aktie gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 25,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 86,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 64,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,613 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 255,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 331,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch