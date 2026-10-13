Colony Bankcorp Aktie 882225 / US19623P1012
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Colony Bankcorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Colony Bankcorp lässt sich voraussichtlich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Colony Bankcorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,521 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Colony Bankcorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 41,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 1,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 171,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 190,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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