Erste Schätzungen: Colliers International Group präsentiert Quartalsergebnisse

Colliers International Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,75 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Colliers International Group 1,13 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,70 Prozent auf 2,37 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Colliers International Group noch 2,01 Milliarden CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,52 CAD aus. Im Vorjahr waren 2,82 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 9,07 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,77 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch