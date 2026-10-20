Colliers International Group Aktie 28369426 / CA1946931070
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Colliers International Group präsentiert Quartalsergebnisse
Colliers International Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,75 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Colliers International Group 1,13 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,70 Prozent auf 2,37 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Colliers International Group noch 2,01 Milliarden CAD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,52 CAD aus. Im Vorjahr waren 2,82 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 9,07 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,77 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Colliers International Group Inc Subord Voting
|
06:21
|Erste Schätzungen: Colliers International Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Colliers International Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Colliers International Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Colliers International Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Colliers International Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Colliers International Group Inc Subord Voting
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.