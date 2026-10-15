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Bilanz im Fokus 15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Colgate-Palmolive-Bilanz.

Colgate-Palmolive
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Colgate-Palmolive wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,929 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,13 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 21,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 20,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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