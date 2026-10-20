Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cognex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cognex lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
18 Analysten schätzen, dass Cognex für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,518 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Cognex im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 313,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 276,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,27 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD, gegenüber 994,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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