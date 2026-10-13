Cogeco Aktie 684370 / CA19238T1003
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cogeco gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cogeco gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -2,619 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren 1,74 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cogeco in dem im August abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 712,3 Millionen CAD im Vergleich zu 731,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 5,60 CAD im Vergleich zu 8,94 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,88 Milliarden CAD, gegenüber 3,01 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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