Cogeco Communications Aktie 31277938 / CA19239C1068
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25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cogeco Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cogeco Communications präsentiert in der voraussichtlich am 09.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,02 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 700,1 Millionen CAD – ein Minus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cogeco Communications 732,4 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,74 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,66 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,82 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,91 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Cogeco Communications Inc
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Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
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– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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