Cogeco Communications Aktie 31277938 / CA19239C1068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cogeco Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cogeco Communications präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cogeco Communications noch 1,84 CAD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 691,1 Millionen CAD gegenüber 708,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,77 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,66 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,79 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,91 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cogeco Communications Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cogeco Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: Cogeco Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Cogeco Communications Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.