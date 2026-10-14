CNX Resources Corporation Registered Shs Aktie 39040802 / US12653C1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CNX Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CNX Resources öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,623 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 481,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 452,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,19 USD, gegenüber 3,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,14 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu CNX Resources Corporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: CNX Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: CNX Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: CNX Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: CNX Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: CNX Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CNX Resources Corporation Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.