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09.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CMS Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CMS Energy
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CMS Energy stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,791 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CMS Energy 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,86 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,53 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,94 Milliarden USD, gegenüber 8,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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