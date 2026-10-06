CME Grou a Aktie 3262089 / US12572Q1058
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: CME Group A legt Quartalsergebnis vor
CME Group A öffnet voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,95 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CME Group A noch 2,49 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CME Group A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,70 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,26 USD, gegenüber 11,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 7,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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