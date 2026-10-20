Clover Health Investments a Aktie 59125247 / US18914F1030
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Clover Health Investments A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Clover Health Investments A wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,004 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 49,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 496,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Clover Health Investments A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 740,3 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,056 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,170 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,95 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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