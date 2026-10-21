Cloudflare Aktie 49563753 / US18915M1071
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cloudflare stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
28 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Cloudflare im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 736,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 562,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31,10 Prozent gesteigert.
30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,87 Milliarden USD, gegenüber 2,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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