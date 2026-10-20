Cloudberry Clean Energy AS Registered Shs Aktie 53948731 / NO0010876642
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cloudberry Clean Energy AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cloudberry Clean Energy AS Registered gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass Cloudberry Clean Energy AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,031 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,280 NOK je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 254,1 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 117,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,0 Millionen NOK in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,911 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,200 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 511,0 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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