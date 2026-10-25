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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Clearway Energy präsentiert Quartalsergebnisse
Clearway Energy lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,827 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Clearway Energy noch 2,00 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 511,7 Millionen USD gegenüber 433,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,098 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,64 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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